Ivo Oliveira conclui contra-relógio no Mundial sub-23 em 28.º

O dinamarquês Mikkel Bjerg sagrou-se nesta segunda-feira campeão mundial de contra-relógio em sub-23, ao vencer a prova nos Mundiais de ciclismo de estrada, na cidade austríaca de Innsbruck, onde Ivo Oliveira foi 28.º.

Bjerg, de 19 anos, revalidou o título que já tinha conquistado em 2017, cumprindo os 27,8 quilómetros entre Hall-Wattens e Innsbruck em 32.31 minutos, 33 segundos a menos do que o segundo classificado, o belga Brent van Moer, e 38 em relação ao seu compatriota Mathias Norsgaard.

O melhor português em prova foi Ivo Oliveira, campeão português sub-23 na especialidade, terminando no 28.º posto, a 1,34 minutos do vencedor, e a 15 segundos do objectivo que tinha definido antes da prova, o “top 20”.

No 30.º lugar terminou João Almeida, a 1,40 de Bjerg, sendo que o ciclista de 20 anos ainda vai participar na prova de fundo da categoria.

