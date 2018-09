Golo de Hassan mantém registo 100% vitorioso do Olympiacos

Um golo do egípcio Hassan, ex-Sp. Braga, permitiu nesta segunda-feira ao Olympiacos, treinado por Pedro Martins, manter a invencibilidade e a liderança isolada na liga grega de futebol, com quatro jornadas disputadas.

Hassan saiu do banco a meio da segunda parte e acabou mesmo por resolver o jogo no terreno do Panionios, com o único golo da partida, no segundo minuto do período de descontos

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Olympiacos - que teve Podence como titular - chega aos 12 pontos, mais dois do que PAOK e Atromitos.

Refira-se que o PAOK, adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões, também ainda não perdeu, só que começou o campeonato com dois pontos subtraídos, castigo imposto pelos problemas verificados em Salónica na época anterior.

