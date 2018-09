Foi em Braga que o Sporting de Peseiro caiu pela primeira vez

Após cinco vitórias e um empate contra o Benfica, no Estádio da Luz, o Sporting foi pela primeira vez ao tapete na época 2018-19. No jogo “grande” da 5.ª jornada da I Liga, o Sporting de Braga soube ser paciente e aguentar o ligeiro ascendente do adversário na primeira parte, e, no momento certo, desferiu o golpe que garantiu à equipa de Abel Ferreira o triunfo (1-0). Com um toque de classe, Dyego Sousa fez o quinto golo no campeonato e colocou o Sp. Braga na liderança do campeonato, a par do Benfica.

Ainda sem derrotas esta época, apesar de uma precoce queda na Liga Europa após um duplo empate com o Zorya, Abel Ferreira não surpreendeu. O técnico manteve a aposta dos jogos anteriores para a I Liga, mas foi forçado a mexer na posição “6”: Claudemir entrou para o lugar de Palhinha, que falhou a partida por estar emprestado pelo Sporting. Do outro lado, Peseiro tinha duas baixas importantes: Mathieu e Bas Dost. A ausência do holandês continua a ser uma dor de cabeça para os “leões”.

Os 15 minutos iniciais foram de domínio do Sp. Braga, mas inconsequentes: algumas ameaças, mas pouco perigo para Salin. A partir do primeiro quarto de hora, o jogo mudou. Com superioridade numéria no meio-campo, formado por uma dupla de combate (Battaglia e Gudelj) e um virtuoso (Bruno Fernandes), o Sporting retirou a bola aos bracarenses e começou a jogar no meio-campo do adversário. No entanto, apesar do ascendente, os “leões” também não conseguiam criar oportunidades e apenas aos 35’ colocaram à prova o jovem Tiago Sá: após um livre de Bruno Fernandes, Nani desviou de cabeça e o guarda-redes defendeu com dificuldade para canto.

Os números, ao intervalo, confirmavam uma ténue superioridade sportinguista: 54% de posse de bola; três remates para os “leões” contra dois dos “guerreiros”.

O início da segunda parte foi mais do mesmo. Com mais posse de bola, o Sporting jogava no meio-campo minhoto, mas perto da baliza não conseguia ultrapassar a defesa adversária e Dyego Sousa deixou um aviso: rematou com perigo, obrigando Salin a uma boa defesa.

Quase de imediato, Abel Ferreira fez a primeira aposta e acertou no jackpot. Aos 62’, Eduardo Teixeira entrou para o lugar de Wilson Eduardo e, cinco minutos depois, o ex-estorilista fez a assistência para o único golo: cruzamento rasteiro do lado esquerdo e, na zona do ponta de lança, Dyego Sousa não perdoou. Pelo 22.º jogo consecutivo, o Sporting sofria golos fora de Alvalade.

A ganhar, o Sp. Braga ficou confortável no jogo e Peseiro reagiu: Montero e Nani por Castaignos e Jovane Cabral. A entrada do holandês nada de novo trouxe aos “leões”, mas o jovem extremo voltou a mostrar talento e só não foi capaz de marcar, como vinha sendo hábito, porque Tiago Sá salvou os minhotos.

