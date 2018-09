Metallica regressam a Portugal em Maio de 2019

Os Metallica vão actuar no Estádio do Restelo, em Lisboa, no dia 1 de Maio de 2019, anunciou a banda no Facebook e confirmou a produtora LiveCom.

O concerto, o 12.º do grupo em Portugal, faz parte da WorldWired Tour e será o primeiro de mais de duas dezenas de concertos da banda de metal pela Europa.

A digressão tem como ponto de partida o décimo álbum da banda, Hardwired... To Self-Destruct, lançado em Novembro de 2016.

A WorldWired Tour já tinha passado por Portugal, a 1 de Fevereiro de 2018, num concerto que incluiu uma homenagem dos Metallica a Zé Pedro dos Xutos & Pontapés, através de uma versão de A minha casinha.

No Estádio do Restelo, e no resto da digressão europeia, os Metallica terão como bandas de suporte os suecos Ghost e os noruegueses Bokassa.

Os bilhetes, entre os 80 euros (relvado) e os 125 euros (no golden circle, mais próximo da banda), serão colocados à venda a partir desta quarta-feira, às 10h, nas lojas Fnac. Cada pessoa só pode comprar até quatro bilhetes.

