Música para tempos (outra vez) difíceis

A temporada sinfónica do Teatro de São Carlos arrancou este sábado com a apresentação de uma obra especial: A Child of Our Time, do compositor inglês Michael Tippett. Trata-se de uma obra coral-sinfónica, com quatro cantores solistas, uma espécie de oratória pacifista, terminada em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, mas só estreada depois da guerra. A abertura da temporada juntava diversas comemorações (70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 40 anos da Adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos) e uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português que desobedeceu a Salazar concedendo vistos a milhares de refugiados perseguidos pelo nazismo no início da guerra.

A Child of Our Time de Michael Tippett Direcção musical: Joana Carneiro Com Francesca Chiejina (soprano), Cátia Moreso (meio-soprano), David Butt Philip (tenor) e Luís Rodrigues (barítono) Orquestra Sinfónica Portuguesa Coro do Teatro Nacional de São Carlos Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos Sábado, 22 de Setembro, às 21h

Uma abertura de temporada com um sentido político evidente (aparentemente consensual, mas...), numa altura em que a Europa atravessa um momento de grande perplexidade perante o avanço de novos fascismos e racismos.

Neste sentido, a peça pacifista de Tippett parecia escolha certeira. Joana Carneiro abriu o concerto com microfone na mão, explicando brevemente ao público presente o sentido da obra. Logo depois, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do São Carlos tiveram um início poderoso, na inquietante primeira parte de A Child of Our Time, onde se lamenta um mundo de destruição, tormento e chacina. A expressão do terror e da opressão atravessou as cordas da orquestra e as vozes abriram muitíssimo bem esta obra que consegue ser muito mais do que uma declaração de intenções socialmente justa: a música fala com as vozes, diz muito de um mundo que "gira para a sua face obscura".

A certa altura surge um "Coro dos oprimidos", perguntando pela utopia mais simples: "quando partirá o usurário da cidade? E quando partirá a fome da terra abundante?" E logo de seguida o magnífico tenor David Butt Philip cantou "I have no money for my bread" com uma clareza invejável, conseguindo uma perfeita ligação entre texto e música, num dos melhores momentos da noite. Logo de seguida, a soprano Francesca Chiejina, num estilo bem diferente, com uma potentíssima projecção vocal, pergunta-se (e pergunta-nos) como se pode ser mãe num mundo em destruição. Bem estiveram também Cátia Moreso e Luís Rodrigues, embora este último tenha obscurecido tanto a voz que nem sempre o texto passava. A primeira parte, de uma intensa beleza escura e atormentada, acaba contudo com um emocionante espiritual negro (Steal away to Jesus) que o coro do São Carlos cantou tão bem que conseguiu abrir uma luz de esperança.

Na segunda parte, A Child of Our Time agita-se em acção e drama, a partir do episódio do assassinato de um diplomata nazi por um jovem rapaz judeu. Abre-se uma reflexão em música sobre a violência, e fica claro quem é esta "criança do nosso tempo". Um bode expiatório para o terror, uma imagem do desespero, uma vítima de perseguição e de anti-semitismo. "We have no refuge": os tempos são outros, mas haverá frase de maior actualidade? Depois, os espirituais negros voltam a aparecer, entre o lamento e a possibilidade de um outro caminho, numa curiosa composição de Tippett, que cruza elementos musicais díspares e os junta numa unidade improvável, entre a oratória barroca, o ímpeto sinfónico humanista e a música popular.

Se na terceira parte estes elementos ficaram um pouco empastelados, não foi culpa da Orquestra Sinfónica Portuguesa nem do Coro, que estiveram quase impecáveis. É que a composição de Tippett perde fôlego e quer fazer mais grandiosos tanto o desespero como a esperança, e nisso perde a força da primeira parte, em que a música se interroga sobre o seu papel ao mesmo tempo que nos obriga a pensar no nosso.

A casa não estava cheia para tão interessante concerto. Que tal convidar jovens estudantes e outros públicos com menos posses para vir ouvir a preços acessíveis intérpretes e música de qualidade, para haver menos lugares vazios num concerto de abertura de temporada como este? Há certamente maneiras de o fazer. Não é nada de novo, mas aqui fica a sugestão.

