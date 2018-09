Bem-vindos à selva deste Outono

Não é que os padrões animais tenham propriamente deixado de estar na moda, mas esta estação surgem de novas e criativas formas. Não há regras: cobra e leopardo juntos, cores inesperadas, sobreposições de texturas, conjuntos com o mesmo padrão dos pés à cabeça...

Já durante o Verão, a saia midi com um padrão de leopardo estilizado da marca Réalization tornou-se uma das peças mais populares entre as fashionistas. Por sua vez, a apresentação de Outono/Inverno da Tom Ford foi uma autêntica ode à vida animal. As colecções da próxima estação já começam a chegar às lojas e o Culto juntou uma selecção de peças, que pode ver na fotogaleria, em cima. Antes disso, algumas imagens de inspiração.

