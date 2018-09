Procuradora-geral da República

O inefável Rui Rio esteve durante toda a "novela" da decisão do mandato da PGR sem ter uma palavra sequer de congratulação pelo trabalho feito. E agora, de repente, ao saber que Marques Vidal não foi reconduzida, apareceu a defender que deveria ter sido reconduzida. A nomeação do Presidente foi uma daquelas que nos EUA se chama "win-win". Ou seja, tanto o governo venceu, porque "correu" com a PGR que conduziu vários processos em que os arguidos eram do PS, como o PR conseguiu levar a sua avante, de um mandato único, como indica a Constituição. E acrescente-se, que não foi nomeado ninguém fora da PGR, o que Rui Rio (e com certeza também o PS), desejaria.

PUB

Também Rio se enganou outra vez ao defender, contrariamente ao seu líder de bancada na AR, que não valeria a pena rever a Constituição só para proibir a renovação de mandatos na PGR. É que, precisamente ao contrário, é muito importante de um ponto de vista político que a Constituição, tal como faz para o STJ, proíba expressamente a renovação do mandato de seis anos, o que actualmente não acontece. Por isso mesmo, a tal decisão "asséptica", antes referida, vai deixar na mente dos eleitores em geral (excepção feita para as elites) que Marques Vidal foi corrida por ter ousado investigar e acusar os ricos e poderosos deste país, como nunca outro PGR na nossa História democrática ousou antes fazer. E isso é algo que o meu querido Presidente da República vai ter de velar, para que não tenhamos nenhum retrocesso na política penal seguida nos últimos seis anos.

PUB

Manuel Martins, Cascais

PUB

Táxis versus Uber

É um assunto delicado demais para vir opinar, mas como cidadão livre num país igualmente livre, tenho todo o direito a dar a minha opinião acerca desta “guerra” entre a Uber e os táxis. Será que não há espaço para todos poderem trabalhar? Devo confessar que não sou advogado de defesa ou contra qualquer destes meios de transporte, a minha opinião vale o que vale. Contudo será que estou a ser politicamente incorrecto para com estes meios de transportes e seus funcionários? Será que não haverá clientes suficientes? Mas que o governo faça legislação que satisfaça ambas as partes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mário da Silva Jesus, Codivel

Mais um partido

Esta semana, oficialmente, nasceu mais um partido – o Aliança -, cujo pai biológico é Pedro Santana Lopes, após um divórcio de uma relação com o PSD com mais quarenta anos de existência. Se a "geringonça" uniu todas as esquerdas, agora poderemos ter uma "santa aliança" que congregue toda a direita.

Assim teremos duas grandes vias: a da direita e a da esquerda, que confluirão numa rotunda onde o trânsito poderá ser caótico.

José Amaral, Gaia

PUB