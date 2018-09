Hitler é candidato a presidente da câmara apesar dos protestos de Lennin

Não é um conto de ficção científica nem um exercício de história alternativa. Hitler vai mesmo ser candidato à presidência da autarquia peruana de Yungar, nos Andes, nas eleições de 7 de Outubro. Ainda que tenha enfrentado protestos de Lennin.

“O Hitler voltou” e “O Hitler está com o povo” são frases que por estes dias podem ser lidas nos cartazes de Hitler Alba, um político peruano que garante que não se revê em nenhuma das ideias do ditador nazi Adolf Hitler. “Eu sou o Hitler bom”, disse à televisão peruana RPP, prometendo gerir de forma "imparcial e transparente" a autarquia de Yungar, que fica a cerca de 400 quilómetros da capital, Lima.

PUB

Mas a campanha de Hitler quase naufragou por causa de Lennin — Lennin Vladimir Rodriguez Valverde, um morador de um município vizinho que (por motivos não apurados pela agência Reuters) tentou formalmente bloquear a candidatura "hitleriana" junto da justiça eleitoral peruana. Esta semana, porém, a comissão nacional de eleições chumbou o protesto de Lennin e deu luz verde a Hitler.

PUB

O candidato autárquico de nome infame assume que já tentou mudar de identidade após ter conhecido a história do ditador alemão. Afirma que o pai baptizou-o sem saber quem era Adolf Hitler.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Peru e noutros países da América Latina, incluindo o Brasil, é frequente os pais escolherem nomes estrangeiros e “exóticos” para os filhos, muitas vezes ignorando a conotação negativa que estes possam ter além-fronteiras. Exemplo disso, ainda no Peru, como recorda a Reuters, é Osama Vinladen, jogador recentemente convocado para as camadas jovens da selecção nacional de futebol.

No Brasil, segundo a Veja, havia em 2010 (data do último censos) 188 pessoas chamadas Hitler, 110 que partilhavam o nome com Estaline e cerca de 40 chamados Mussolini.

Já o Equador, vizinho do Peru, é actualmente presidido por Lenín Moreno.

PUB