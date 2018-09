May pode estar a planear eleições em Novembro - e Corbyn quere-as

A primeira-ministra britânica, Theresa May, tem a marcação de eleições antecipadas em Novembro no seu plano de contingência caso as negociações do "Brexit" continuem num impasse. A notícia foi avançada pelo Sunday Times que ouviu uma fonte de Downing Street que não a negou, mas disse que é “categoricamente mentira” que isso venha a acontecer.

A ideia, porém, foi apoiada pelo líder do Partido Trabalhista – cujo congresso começou no sábado – e que em declarações ao Mirror e à BBC disse preferir novas eleições do que um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Corbyn, porém, anunciou no congresso que apoiará o segundo referendo, se for essa a decisão das bases na reunião magna dos trabalhistas.

"Vou aderir à decisão que sair do congresso. Mas não estou a pedir um segundo referendo. Espero que cheguemos à conclusão de que a melhor forma de resolver isto é com eleições", disse Jeremy Corbyn.

O Sunday Times explica que depois de os líderes europeus terem rejeitado o plano do Governo May para o "Brexit", na cimeira de Salzburgo na semana passada, a equipa da primeira-ministra começou a estudar as possibilidades, uma vez que ficou visível que dificilmente haverá acordo entre Londres e Bruxelas até à cimeira de Outubro (a UE pôs a hipótese de ser necessária uma segunda cimeira, em Novembro, para que se cumpra o calendário, uma vez que a saída do Reino Unido está marcada para 29 de Março). Dessa estratégia faz parte antecipar as eleições.

Theresa May emitiu um comunicado em que diz que este é o momento de “manter a cabeça fria” e de “controlar os nervos” e acusa o Partido Trabalhista, o Partido Liberal Democrata e o Partido Nacional Escocês de quererem “aproveitar o momento para receber dividendos políticos”.

