Portimonense vence V. Guimarães na estreia de Jackson

No dia em que Jackson Martínez se estreou com a camisola do Portimonense, os algarvios alcançaram a primeira vitória no campeonato (3-2) e deixaram o último lugar da tabela. Em Portimão, na 5.ª jornada, assistiu-se a um jogo com incerteza até final, graças à boa resposta do V. Guimarães, e com Nakajima como protagonista maior.

O internacional japonês abriu o marcador logo aos 5’, recebendo uma bola longa na área vimaranense e rodando sobre o adversário, para finalizar com um remate cruzado. Uma vantagem que se manteve até ao intervalo e que obrigou o Vitória a subir o nível de risco.

No segundo tempo, André André tentou uma assistência e Jadson, na tentativa de cortar a bola, fez autogolo, mas o empate foi desfeito quase de imediato por Paulinho. O brasileiro recebeu na área, rodou com a “permissão” de João Afonso e repôs a vantagem dos anfitriões.

Na entrada para a recta final, Ola John baralhou de novo as contas com um bom lance individual, finalizado de fora da área (82’), mas Nakajima, novamente ele, aproveitou um erro de Wakaso para, aos 86’, sentenciar a partida, com um chapéu perfeito sobre Douglas.

Jackson, que tinha sido lançado aos 73’, terá de esperar por outro dia para assumir protagonismo.

