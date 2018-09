Piloto português morre no autódromo do Estoril

Sérgio Leitão, um piloto português que participava nas provas do Campeonato Nacional de Velocidade que decorriam neste fim-de-semana, no Autódromo do Estoril, morreu neste domingo, vítima de um acidente. Na sequência de um despiste, o piloto foi socorrido e transportado para o Hospital de Cascais, mas não resistiu aos ferimentos.

“Logo após o acidente foram accionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi evacuado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e, após uma reunião com todos os elementos do júri, foi decidido cancelar o restante evento”, explicou António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril, através de um comunicado publicado na página oficial da Federação de Motociclismo de Portugal.

Sérgio Marques Leitão, de 40 anos, protagonizou um despiste pelas 14h15, a quatro voltas do final da corrida da Copa Dunlop Motoval. De acordo com a agência Lusa, a Honda CBR 600 que pilotava terá ficado sem travões, saindo em frente na curva 6 do circuito português, a chamada "curva do tanque".

No campeonato, o piloto ocupava a quarta posição, com 99 pontos, depois de já ter cumprido as etapas Estoril 1 e 2 e Portimão 1 e 2.

