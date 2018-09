Lokomotiv de Moscovo goleado pelo Zenit

O Lokomotiv de Moscovo, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, clube onde actuam os portugueses Éder e Manuel Fernandes, perdeu este domingo, por 5-3, no reduto do Zenit S. Petersburgo, de Luís Neto.

Em encontro da oitava ronda do campeonato russo, o Zenit, com Neto no “onze”, mostrou que queria resolver cedo o encontro, colocando-se em vantagem através de Shatov (13’), mas os forasteiros empataram por Barinov (17’).

PUB

No início do segundo tempo, Erokhin (48’), Dzyuba (57’) e novamente Shatov (64’) colocaram um ponto final nas aspirações do Lokomotiv, que teve Manuel Fernandes durante os 90 minutos e Éder como suplente não utilizado.

PUB

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões ainda encurtou distâncias através de Aleksey Miranchunk (74’) e de Smolov (85’) já depois de Tarasov ter deixado a equipa reduzida a 10 elementos, devido a expulsão.

PUB

O Zenit mantém-se na liderança da primeira liga russa, com 22 pontos, após oito jornadas realizadas, enquanto o Lokomotiv ocupa o 11.º posto, com nove.

PUB