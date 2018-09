Florentino Pérez grato a Cristiano Ronaldo

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, agradeceu este domingo a Cristiano Ronaldo o exemplo que mostrou durante os nove anos em que representou os "merengues", colocando o futebolista português no mesmo patamar de Zidane e Di Stéfano.

"Há duas grandes figuras que quero referir: o maior artilheiro da história do Real Madrid [Alfredo Di Stéfano] e o seu digno sucessor, Cristiano Ronaldo", começou por enaltecer o presidente “blanco”, durante o discurso na Assembleia Geral do clube, em Madrid.

Florentino Pérez prosseguiu o discurso para deixar palavras elogiosas ao comportamento do internacional português nos anos em que esteve em Madrid, desde 2009, sublinhando que a sua trajectória será lembrada de geração em geração.

"Durante as nove temporadas em que vestiu a camisola do Real Madrid foi uma referência e a sua trajectória com a nossa camisola será contada de geração em geração. Foi um exemplo para todos aqueles que vestem a nossa camisola e para aqueles que têm esse sonho. Muito obrigado, Cristiano Ronaldo", recordou, depois de ter sido interrompido por aplausos.

Cristiano Ronaldo, de 33 anos, que conquistou quatro Ligas dos Campeões pelo Real Madrid, três das quais consecutivas, transferiu-se no mercado de Verão do clube espanhol para a Juventus, por uma verba na ordem dos 100 milhões de euros.

Também o antigo jogador francês e treinador dos "merengues" Zinédine Zidane mereceu palavras elogiosas por parte de Florentino: "É um dos nossos grandes ícones e é a história do Real Madrid. Sabe que esta será sempre a sua casa tal como será para Cristiano Ronaldo. Obrigado Zizou".

