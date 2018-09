E o primeiro duplo vencedor em Vilamoura é Tom Lewis

Tom Lewis produziu a maior recuperação da temporada em 54 buracos para vencer o Portugal Masters pela segunda vez no Dom Pedro Victoria Golf Course, Vilamoura.

O inglês começou com um 72 na quinta-feira, para ficar nove shots atrás do líder inaugural, Lucas Herbert, mas voltas seguintes de 63 e 61 permitiram-lhe partir hoje para a última volta em segundo, a dois shots do australiano.

Um domingo cativante viu o evento chegar a uma batalha a três entre Lewis, Herbert e o inglês Eddie Pepperell, com Lewis disparando 66 para atingir a 22 pancadas abaixo do par finalizando com três pancadas de vantagem sobre aqueles dois.

Lewis vencera em 2011 apenas na sua terceira prova como profissional e chegou esta semana em óptima forma, tendo terminado em primeiro e terceiro nas últimas duas semanas no Challenge Tour. "É inacreditável", disse.

O triunfo valeu-lhe um prémios 333 mil euros e o cartão do European Tour para 2019.

Veja mais em www.golftattoo.com

