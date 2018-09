Chelsea empata com West Ham e isola Liverpool no topo

O Chelsea cedeu este domingo os primeiros pontos na I Liga inglesa, ao empatar sem golos no reduto do West Ham, em jogo da sexta jornada, permitindo, assim, ao Liverpool isolar-se na liderança do campeonato.

No Estádio Olímpico de Londres, a equipa orientada pelo italiano Maurizio Sarri foi quase sempre superior, mas as oportunidades desperdiçadas pelos “blues”, principalmente na segunda parte, acabaram por custar dois pontos.

Se o inglês Michail Antonio e o ucraniano Yarmolenko dispuseram das melhores ocasiões para os “hammers”, o Chelsea teve no suplente utilizado, o espanhol Álvaro Morata, duas grandes ocasiões para sair do derby de Londres com os três pontos. Porém, o avançado mostrou falta de confiança na hora de finalizar com eficácia.

Os “blues” dividem agora a segunda posição com Manchester City, onde actua o português Bernardo Silva, ambos com 16 pontos, enquanto os “reds” somam só vitórias na liderança, com 18.

Já o West Ham, de Manuel Pellegrini, termina a ronda seis no 17.º posto, o primeiro lugar acima da zona de despromoção, com quatro pontos.

