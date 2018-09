Benfica retoma comando da Liga com triunfo sobre Desp. Aves

O Benfica voltou neste domingo à liderança do campeonato nacional, ao vencer o Desp. Aves na 5.ª jornada, no Estádio da Luz (2-0). Num jogo em que os "encarnados" criaram um volume generoso de ocasiões de golo, valeram os remates certeiros do jovem João Félix e de Franco Cervi.

O golo inaugural surgiu aos 34', na sequência de uma assistência de Pizzi: João Félix finalizou de primeira por cima do guarda-redes e marcou pela segunda vez na Liga. No segundo tempo, o jovem de 19 anos saiu lesionado, com uma entorse, e deu o lugar a Franco Cervi, que haveria de fazer o 2-0, aos 62'.

Os "encarnados" têm agora 13 pontos na prova, mais um do que o FC Porto. Sp. Braga ou Sporting, um deles pode igualar o Benfica no topo da tabela, caso vença o duelo de amanhã, no Minho.

