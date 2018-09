Barcelona cede empate com Girona em Camp Nou

O Barcelona consentiu um empate, por 2-2, na recepção ao Girona, em Camp Nou, em partida que encerrou a quinta jornada da Liga espanhola, passando a repartir o comando do campeonato com o Real Madrid.

Messi abriu as contas (19'), assumindo a liderança dos melhores marcadores de La Liga, com 5 golos, mas viu o seu esforço traído pela expulsão do francês Ganglet (35'), aproveitada pelo Girona para passar para a frente da partida com um bis do uruguaio Stuani (45' e 51').

Messi ainda teve um remate devolvido pela barra, na sequência de um livre directo, mas foi Piqué a evitar um escândalo de proporções bem maiores, ao estabelecer o empate aos 63'.

