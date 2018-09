Palcos da semana

Arquitectura

Infinito Vão

São 90 projectos para conhecer, em maquetas, desenhos, textos, objectos e outros materiais, para 90 anos de arquitectura brasileira, contados a partir da conclusão da primeira casa modernista de Gregori Warchavchik, em 1928. Estão reunidos na Casa da Arquitectura em Infinito Vão, que resulta de um processo de mais de dois anos de investigação. Além de Warchavchik, estão representados vultos como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, MMM Roberto, Lina Bo Bardi, João Filgueiras Lima ou Paulo Mendes da Rocha. Deste arquitecto, premiado com o Pritzker em 2006 (com obra feita também em Portugal, como o novo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa), é inaugurada em simultâneo a exposição Duas Casas (fica patente até 10 de Fevereiro). Infinito Vão tem curadoria de Fernando Serapião e Guilherme Wisnik, e organiza-se em seis núcleos que são percorridos ao som de música brasileira – o título inspira-se, aliás, na letra de Drão, uma canção de Gilberto Gil. Para o fim-de-semana inaugural foi preparada uma programação especial e gratuita, com lugar para visitas guiadas, conferências, filmes, lançamento de livros e concertos – como o de Adriana Calcanhotto, dia 29, às 21h30.

MATOSINHOS Casa da Arquitectura

De 28 de Setembro a 28 de Abril. Terça a sexta, das 10h às 19h (de 1 Outubro a 31 Março, até às 18h); sábado, domingo e feriados, das 10h às 20h (de 1 Outubro a 31 Março, até às 19h). Encerra dias 24, 25 e 31 Dezembro, 1 Janeiro e 1 Abril.

Bilhetes a 5€

Foto DR

Música

De há 20 anos

Em 1998, uma banda norte-americana que até então produzira música com arestas psicadélicas imprópria para as massas, lançou um álbum de canções capazes de cair nos ouvidos mainstream-rock da época. Essa banda, os Mercury Rev – entretanto instalados entre o reconhecimento global e a aura de culto –, anda agora na estrada a recriar o tal disco, Deserter's Songs. A celebração do 20.º aniversário passa por Lisboa, com a interpretação na íntegra desse momento-chave do seu percurso.

LISBOA Lux Frágil

Dia 27 de Setembro, às 22h30.

Bilhetes a 26€

Foto Nuno Ferreira Santos

Literatura

Do ócio à boémia

Mais de 830 horas para pensar em Ócio, Negócio e a Invenção do Futuro. É este o tema do quarto Folio - Festival Internacional Literário de Óbidos. Os livros são o ponto de partida, mas há muitas outras áreas envolvidas. As actividades alinhadas – para cima de 185 – segmentam-se em cinco capítulos: Autores, que convida escritores dos mais diversos quadrantes, da ficção à academia, passando por viagens, política ou humor, para conversas, lançamentos, debates e outras iniciativas; Educa, feito de workshops e tertúlias de formação e educação; Ilustra, o lugar da imagem; Folia, que reúne exposições, instalações, cinema, conversas e espectáculos (alguns deles inéditos); e Boémia, uma novidade deste ano, que promove encontros em cafés, livrarias, bares e lugares inusitados. A escrever este Folio vão estar nomes como Carlos Franz, Karla Suárez, Eliane Robert Moraes, Gonçalo M Tavares, José Manuel Fajardo, Ondjaki, Alex Soojung-Kim Pang, Ricardo Araújo Pereira, Alice Vieira, Jami Attenberg, Paulo Moura, Gonçalo Cadilhe ou Ana Sousa Dias. José Saramago é o homenageado nesta edição, a propósito do 20.º aniversário da atribuição do Nobel.

ÓBIDOS

De 27 de Setembro a 7 de Outubro.

Grátis a 7,50€

Foto Ana Vieira Pedro Cunha

Arte

Por Ana Vieira

Quase duas décadas depois da retrospectiva que dedicou a Ana Vieira (1940-2016) a Casa de Serralves monta uma grande exposição em torna da artista plástica que se destacou no panorama português, sobretudo a partir dos anos 1970, pelos processos criativos transgressores e multidisciplinares. Através de... Ana Vieira exibe peças da Colecção de Serralves que testemunham a variedade de suportes em que trabalhava: pintura, escultura, fotografia, instalação… Marta Almeida e Ricardo Nicolau comissariam a monográfica, que pretende "reavaliar o papel histórico desta artista e perceber a surpreendente actualidade das suas propostas".

PORTO Museu de Serralves

Até 4 de Novembro. Segunda a sexta, das 10h às 19h (a partir de Outubro, até às 18h); sábado, domingo e feriados, das 10h às 20h (a partir de Outubro, até às 19h).

Bilhetes a 10€

Foto Irioweniasi: El Hilo de la Luna

Cinema

Olhares delas

No São Jorge volta a instalar-se um festival que tem como objectivo celebrar a diversidade usando um foco muito particular. No Olhares do Mediterrâneo, o cinema vem de países mediterrânicos e é feito por mulheres. Figlia Mia, de Laura Bispuri, e Avant La Fin De L'Été, de Maryam Goormaghtigh, têm honras de abertura e fecho da quinta edição, respectivamente. No total, são exibidos mais de 40 filmes. Na lista de convidadas com presença confirmada estão Malou Lévêque a acompanhar a projecção de Dynamique et Motivé, Francisca Marvão e Tatiana Saavedra com O Descanso na Intensidade das Cores e Joana Imaginário com Tocadora, bem como Esperanza Jorge e Inmaculada Antolínez, responsáveis por Irioweniasi: El Hilo de la Luna, documentário acerca de uma jovem "migrante" nigeriana, e Darine Hotait, realizadora de Like Salt, sobre diáspora e lutas. Os olhares não ficam pela tela: no programa também há debates, música, exposições, oficinas e até degustações.

LISBOA Cinema São Jorge

De 27 a 30 de Setembro.

Bilhetes a 4€ (sessão) e 45€ (livre-trânsito)

