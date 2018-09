“Museu interdito à presente administração”: esta manhã protestou-se em Serralves

Eram já muitos os visitantes à espera de vez para visitar as imagens de Robert Mapplethorpe reunidas na retrospectiva inaugurada esta quinta-feira à hora em que um pequeno grupo de manifestantes se instalou junto aos portões do Museu de Arte Contemporânea de Serralves para exigir à administração da fundação, na figura da sua presidente Ana Pinho, que se demita.

Foto Paulo Pimenta

PUB

“Museu interdito à presente administração”, lia-se num dos cartazes ainda em execução com que cerca de três dezenas de pessoas, promotoras de uma carta aberta que em poucas horas recolheu perto de 400 assinaturas, quiseram denunciar publicamente a “cultura de medo” que afirmam dominar a instituição, e de que a demissão do director artístico do museu, João Ribas, será, segundo dizem, “apenas um sinal”.

PUB

Perante alguns funcionários, que mais uma vez se mostraram disponíveis para contar aos jornalistas, sob anonimato, episódios que dão conta do clima de "intimidação" que garantem viver-se na fundação desde a entrada em funções da actual administração, a académica e curadora Eduarda Neves, primeira signatária da carta, argumentou que "já é altura de as pessoas tornarem público e objectivarem o que nos corredores se ouve dizer sobre o funcionamento deste museu" e defendeu taxativamente a demissão de Ana Pinho, tal como consta da carta que os manifestantes pretendem entregar à administração da fundação na próxima terça-feira.

PUB

Foto Centenas de pessoas rumaram neste domingo até Serralves para verem a exposição Paulo Pimenta

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta manhã, não havia em Serralves nenhum membro da administração disponível para receber o grupo de manifestantes que, já dentro dos portões, junto à entrada do museu, animou a espera dos muitos visitantes, portugueses e estrangeiros, gritando "Ana, tirana!", "Educar não é censurar" ou "Shame on you!". Divertidos, ou mesmo intrigados, os turistas iam fotografando a concentração de manifestantes, que pôde permanecer dentro do recinto da fundação o tempo que entendeu e gritar livremente as suas palavras de ordem, ainda que sem direito a resposta.

A carta aberta lançada às 21h deste sábado e que às 10h deste domingo tinha reunido um total de 389 assinaturas, a que se somaram pelo menos algumas dezenas recolhidas durante o protesto em Serralves, exige aos oito membros do conselho de administração da Fundação de Serralves que se demitam ou, caso considerem não haver “censura”, que procedam ao contraditório: “Não queremos uma administração que censura, mente e coage. Não queremos um museu que não assegura o Estado de direito democrático nem os direitos fundamentais dos cidadãos [...]. Este museu também é nosso.”

Argumentando que a administração mentiu ao afirmar que foi Ribas quem decidiu retirar 20 obras da exposição, reduzindo para um total de apenas 159 a selecção de 179 obras inicialmente prevista, a carta deixa também um recado ao curador: “O director artístico não deveria ter permitido a prévia censura a uma exposição da qual assumiu a curadoria, mesmo que tenha sido coagido a fazê-lo. A exposição não poderia ter inaugurado desta forma. Há falta de coragem.”

PUB