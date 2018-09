Conselho Superior da Magistratura não vai abrir inquérito a juízes que desvalorizaram violação

O Conselho Superior da Magistratura não vai abrir um inquérito aos juízes do Tribunal da Relação do Porto que assinaram um acórdão que confirma a sentença de pena suspensa a dois homens julgados em primeira instância por violação. O caso envolve uma denúncia de uma mulher que foi violada na casa de banho de uma discoteca em Vila Nova de Gaia, quando estava desmaiada, e segundo a Relação, "a ilicitude [praticada] não é elevada", uma vez que "não há danos físicos [ou são diminutos] nem violência".

Mário Belo, vice-presidente do CSM disse ao PÚBLICO que "fora do âmbito das inspecções judiciais, [o CSM] toma medidas apenas em dois casos: perante erros grosseiros e em face de linguagem manifestamente inadequada", concluindo que "nenhuma destas situações está verificada neste caso".

Como o PÚBLICO noticiou, o acórdão foi assinado por dois magistrados. E um deles é o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Ramos Soares.

Ao contrário do que sucedeu no caso do acórdão assinado pelo juiz Neto de Moura, num processo de violência doméstica, o CSM não exercerá assim nenhuma acção disciplinar. "Para além das decisões dos tribunais é altura de se começar a olhar também para os parâmetros penais definidos pelo legislador e para o regime de recursos que temos, que não permite que certos casos cheguem ao Supremo Tribunal de Justiça", refere o mesmo responsável.

