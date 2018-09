Acusadora de Kavanaugh aceita testemunhar no Senado

Christine Blasey Ford, a mulher que acusa o juiz nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, de a ter tentado violar em 1982, aceitou testemunhar perante o comité judicial do Senado na próxima semana.

Kavanaugh continua a negar a acusação e conta com o apoio de Trump e da generalidade o Partido Republicano, que acusam a oposição democrática de fazer uma gestão política do caso para tentar travar a nomeação de mais um juiz conservador para o Supremo. No entanto, tanto o Presidente como destacadas figuras do partido defendem que Ford deve ser ouvida no Senado, onde a nomeação de Kavanaugh irá ser votada.

O senador republicano Chuck Grassley, que preside ao comité judicial, tinha inicialmente dado até sexta-feira para Ford aceitar ou recusar um convite para testemunhar em Washington. O prazo foi posteriormente adiado para este sábado, tendo entretanto a professora universitária da Califórnia aceitado falar.

Não há data marcada para a audição, mas a imprensa norte-americana aponta para terça ou quarta-feira. Kavanaugh também foi chamado a depor.

Inicialmente, as advogadas de Ford tinham exigido que qualquer audição só deveria ocorrer após a abertura de uma investigação formal do FBI às alegações, que remontam a uma festa de estudantes ocorrida em 1982, quando a agora académica tinha 15 anos e o nomeado para o Supremo tinha 17. Agora, Ford aceita falar, mas as advogadas dizem que ainda há detalhes a “negociar” com o Senado.

A denúncia de Ford contra Kavanaugh foi mencionada pela primeira vez a 13 de Setembro, quando a senadora democrata Dianne Feinstein, que também tem assento no comité judicial, revelou ter recebido e remetido para o FBI informação relevante sobre o homem nomeado por Trump. Soube-se mais tarde que estava em causa uma carta de uma mulher que acusava Kavanaugh de abuso sexual. O conteúdo da denúncia, mas não o nome da autora, acabaria por chegar à imprensa. Sob pressão dos jornalistas, Ford acabou por quebrar o anonimato e foi nomeada num artigo do Washington Post.

O caso vem colocar em risco um processo de confirmação no Senado que parecia ter vitória quase certa para os republicanos, a menos de dois meses das eleições intercalares.

