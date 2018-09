Tóquio abriu um museu 100% digital

A parceria que deu origem ao Mori Building Digital Art Museum é fácil de explicar: a Mori Building cedeu o espaço e o colectivo teamLab, representado pela galeria PACE (fundada em Boston e com espaços em Nova Iorque, na Califórnia, na China, em Londres e Paris), concebeu a exposição Borderless. Mais difícil é explicar o que é esta exposição, apesar das abundantes fotografias e dos muitos vídeos disponíveis online. Essas imagens permitem antever o que espera os visitantes, mas de forma alguma substitui o que poderão ver aqueles que se deslocarem até à ilha de Odaiba, onde o museu nasceu, rodeado de edifícios portuários e de serviços, centros comerciais e animações diversas como uma roda gigante ou uma réplica da estátua da Liberdade que se encontra ao largo de Manhattan.

Uma das cinco áreas de exposição é a Athletic Forest, "um novo tipo de espaço físico que estimula o nosso hipocampo e desafia a nossa percepção espacial" porque pretende "fomentar a compreensão do mundo através do corpo e do pensamento tridimensional". Outra área é ocupada pelas obras agrupadas sob o título The Way of the Sea through the Memory of Topography, um espaço com diferentes elevações serve como uma espécie de tela topográfica para representações visuais dinâmicas em que o espectador se integra.

Um terceiro espaço é o Future Park, semelhante a um parque de diversões para crianças que ali se tornam co-criadoras.

Noutra área foi criada a EN Tea House, onde a paixão nipónica pelo chá verde produzido em Nagasáqui é vertida num ambiente repleto de flores e de chávenas que permitem beber o chá verdadeiro. Noutra zona há ainda a Floresta das Lâmpadas, onde uma multidão de pontos de luz se exprimem em função do comportamento dos espectadores; e o Multi Jumping Universe, uma instalação constituída por uma superfície flexível que representa o "tecido" espaço-tempo que constitui o nosso Universo e em cima da qual se anda, se salta, somos atraídos por ou afastados de outros corpos, como as estrelas.

A mensagem, em síntese, só pode ser esta: é impraticável substituir por palavras a experiência daquele que reclama ser o primeiro museu 100% digital do mundo. O melhor é mesmo incluí-lo no roteiro se tiver a capital nipónica como destino – se não for antes, que seja em 2020, ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Victor Ferreira