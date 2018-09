China cancela conversações sobre comércio com EUA

A administração chinesa cancelou a deslocação aos EUA de uma delegação governamental para conversações com a homóloga norte-americana em torno do comércio. A decisão de Pequim, noticiada pelo Wall Street Journal, vem na sequência do mais forte ataque comercial desferido pela Administração Trump, que anunciou esta semana a imposição de taxas alfandegárias mais altas sobre 200 mil milhões de dólares de importações.

A China respondeu de imediato a esta medida da Casa Branca, retaliando com a subida de taxas em importações provenientes dos EUA que valem 60 mil milhões de dólares. E agora decidiu retirar-se de conversações bilaterais sobre comércio, pelo menos até à realização das eleições de 6 de Novembro, acrescenta o mesmo jornal norte-americano. As eleições de Novembro irão determinar que partido passa a controlar o Senado dos EUA.

Citando uma fonte da Casa Branca, a Reuters noticia por seu lado que a Administração Trump se mantém "optimista" em relação a "uma saída para a disputa comercial com a China", mas Washington deixou de saber quando voltará à mesa das negociações com Pequim.

O encontro agora cancelado levaria o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, aos EUA, uma deslocação que seria antecedida por uma reunião preparatória que envolveria responsáveis governamentais dos dois lados. Washington tinha convidado Pequim a retomar o diálogo e, segundo o Financial Times tinha noticiado no início da semana, o interlocutor de Liu He seria o secretário do tesouro norte-americano, Steve Mnuchin.

O objectivo desse convite seria dar continuidade ao encontro bilateral que decorreu a 22 de Agosto e que terminou sem progressos.

