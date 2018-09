Telma Monteiro eliminada na terceira ronda pela vice-campeã do mundo

Telma Monteiro não teve forças para levar de vencida a japonesa Tsukasa Yoshida e foi eliminada neste sábado de manhã na terceira ronda dos Mundiais de Judo que estão a disputar-se em Baku, capital do Azerbaijão. No terceiro combate desta manhã, a atleta portuguesa – medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 – deixou-se imobilizar pela adversária e acabou por ser derrotada na terceira ronda.

A judoca portuguesa tinha passado as duas primeiras eliminatórias na categoria -57kg derrotando primeiro a jordana Hadeel Elalmi e depois a chinesa Weng Chan. Seguiu-se depois a japonesa Tsukasa Yoshida, contra quem já havia combatido duas vezes no passado, com o histórico a registar uma vitória para cada lado.

PUB

Desta vez, porém, o triunfo foi para a japonesa que é uma das candidatas ao título. Actual número 16 do judo mundial feminino, Telma Monteiro não conseguiu melhor do que os compatriotas Jorge Fernandes e Nuno Saraiva, que combatiam na categoria de -73kg, e que também foram eliminados, ambos na segunda ronda.

PUB

PUB