Sérgio Conceição: "Não acho normal a qualidade do relvado"

Sérgio Conceição (FC Porto)

"Era um jogo importante para nós, pelas dificuldades que íamos encontrar, mas porque depois da Champions é sempre difícil mudar o chip. O Vitória preocupou-se muito em condicionar o FC Porto, que tem a ver com a estratégia, com o relvado, que estava em péssimas condições para jogar. As equipas fazem de tudo para vencer o campeão nacional. Tenho uma equipa muito competitiva, muito capaz. Soubemos ter paciência, criar dificuldades no último terço. Não foi um jogo brilhante, mas é justa a vitória".

Lito Vidigal (V. Setúbal)

"Temos tido lances duvidosos em todos os jogos, ninguém teve coragem de analisar e decidir com justiça. O VAR não funciona a nosso favor, quando é ao contrário ele é usado, mas para nós parece que não funciona e isso tem sido penalizador. Há lances claros em que fomos prejudicados. O Felipe faz falta clara, acerta na perna do Hildeberto. É importante ter a coragem de olhar para os dois lados".

Herrera (FC Porto)

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, a relva não estava fácil também. Na primeira parte fizemos um golo e tivemos posse, mas na segunda foi mais complicado, porque o Vitória atacou um pouco mais. Estamos contentes com o resultado".

Hildeberto Pereira (V. Setúbal)

"Infelizmente não conseguimos a vitória. O FC Porto foi superior. A gente lutou até ao fim, os adeptos devem estar orgulhosos. Estou muito feliz no Vitória e espero dar muitas alegrias aos adeptos do Vitória".

