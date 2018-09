Ruesga dá vitória ao Sporting na Liga dos Campeões

O espanhol Carlos Ruesga marcou este sábado o golo decisivo que deu ao Sporting a segunda vitória (22-23) na Liga dos Campeões de andebol, diante do Chekhovskiye Medvedi, na Rússia, num encontro em que esteve sempre em desvantagem.

Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg, os “leões”, orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no grupo C da competição, que têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.

No último lance do jogo o central espanhol “leonino” desempatou a partida, ao marcar um livre de nove metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o guardião adversário.

Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e nunca conseguiu passar para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.

Na segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos instantes finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de desvantagem (22-18).

