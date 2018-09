Portugal ficou sem representantes no Europeu de ténis de mesa

Marcos Freitas foi eliminado nos quartos-de-final do Europeu individual de ténis de mesa, perdendo neste sábado com o sueco Kristian Karlsson, enquanto Tiago Apolónia caiu nos "oitavos", deixando Portugal sem representantes em Alicante, Espanha.

O 15.º jogador do ranking mundial perdeu com Karlsson, 25.º na hierarquia, num duelo emocionante, que terminou 4-3, com os parciais de 11-8, 5-11, 11-9, 11-5, 10-12, 6-11 e 11-8.

Depois de ter igualado a partida com um jogo para cada lado, o sueco, que tinha sido colega de equipa do luso em França, no AS Pontoise Cergy, venceu dois jogos de seguida.

No quinto jogo, o português estava em desvantagem, mas conseguiu reduzir para 3-2, antes de igualar a três e forçar a "negra" para decidir a eliminatória, na qual acabou por ceder.

O dia até tinha começado bem para Freitas, que venceu nos oitavos-de-final o alemão Ricardo Walther por 4-1, pelos parciais de 7-11, 11-6, 11-9, 12-10 e 11-8.

Na mesma fase, Tiago Apolónia, 36.º jogador mundial, perdeu por 4-1 com o também alemão Patrick Franziska, pelos parciais de 12-10, 11-6, 11-5, 6-11 e 11-9.

Portugal ficou, assim, sem nenhum atleta no último dia do Europeu, no domingo, e sem nenhuma medalha em Alicante, depois de em Budapeste, em 2016, ter conseguido três.

