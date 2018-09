Moutinho empata Mourinho em Old Trafford

No dia em que Alex Ferguson regressou às bancadas do Estádio de Old Trafford, o Manchester United não foi capaz de presentear o treinador mais titulado da história do clube com uma vitória. Na 6.ª jornada da Premier League, a equipa orientada por José Mourinho foi travada pela equipa orientada pelo compatriota Nuno Espírito Santo, o Wolverhamtpon (1-1), continuando ambas separadas por um ponto na classificação.

Desde Abril que Sir Alex não assistia, ao vivo, a uma partida do seu United. Submetido a uma intervenção cirúrgica delicada, na sequência de uma hemorragia cerebral, o ex-técnico de 76 anos esteve internado nos cuidados intensivos e mais tarde cumpriu um período alargado de repouso, antes de voltar a abrir os braços ao futebol.

"É óptimo poder voltar ao estádio e vai ser muito emocionante para mim, quando o jogo começar", declarou o escocês à MUTV, antes do arranque da partida. Quando subiu, finalmente, os degraus da bancada presidencial, recebeu a ovação que se esperava, de pé, entre sorrisos partilhados pelo próprio e os milhares de adeptos que o aplaudiram.

Uma energia colectiva semelhante só voltou a ver-se em Old Trafford aos 18', quando Fred se estreou a marcar pelos "red devils". Paul Pogba ganhou a bola à entrada da área, ajeitou com subtileza para o internacional brasileiro, que rematou rasteiro para o 1-0.

O golo, porém, não foi suficiente para garantir os três pontos ao United. No arranque do segundo tempo (53'), mesmo sem criar muitas ocasiões de perigo, o Wolverhampton chegou ao empate, graças a um grande remate de João Moutinho, de pé esquerdo, após combinação entre Hélder Costa e Raúl Jiménez.

Intensificou-se, então, a pressão dos anfitriões, com José Mourinho a optar por uma dupla substituição: entraram Juan Mata e Martial, saíram Alexis Sánchez e Fred. Mais tarde, Nuno Espírito Santo também lançou a arma (pouco) secreta do costume, Adama Traoré, mas o jogo passou a disputar-se quase sempre no meio-campo defensivo do Wolverhampton. A excepção foi um remate cruzado de Traoré, aos 90+1', para uma defesa apertada de De Gea.

Contas feitas, após a 6.ª ronda do campeonato, o Manchester United, quinto classificado à condição, leva já um atraso considerável para o topo da tabela: está a oito pontos do líder Liverpool (que neste sábado bateu o Southampton por 3-0 e soma por vitórias os jogos disputados) e a seis do Manchester City (que goleou o Cardiff fora de portas, por 0-5, com um golo de Bernardo Silva).

