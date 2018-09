Marítimo e Belenenses anulam-se no Funchal

Marítimo e Belenenses empataram (0-0) este sábado, no Funchal, em partida relativa à quinta jornada da I Liga, com a formação madeirense a falhar o ataque à liderança isolada, igualando, provisoriamente, Benfica, Sp. Braga e Sporting, trio a que se juntara, após o jogo inaugural, o Rio Ave, todos com 10 pontos.

O Belenenses ocupa a nona posição provisória no campeonato, continuando sem vencer desde a primeira jornada, quando derrotou o Tondela, em Belém.

