Lille vence Nantes com José Fonte em destaque

O Lille venceu este sábado na recepção ao Nantes, de Miguel Cardoso, por 2-1, em jogo da 6.ª jornada da Liga francesa, com o central português José Fonte a ser determinante, com um golo e uma assistência.

A equipa da casa, que está a fazer um início de campeonato surpreendente pela positiva, com três portugueses em campo e outro no banco, adiantou-se no marcador aos 10’, por José Fonte, que saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou vitoriosamente, após canto do brasileiro Thiago Mendes.

O Lille aumentou a vantagem aos 68’, mais uma vez com a participação de José Fonte, a assistir de cabeça para o remate de fora da área do médio Ikono Nanitamo.

O Nantes ainda reduziu aos 82’, pelo avançado maliano Kalifa Coulibaly, que o treinador luso Miguel Cardoso lançou aos 77’, mas o Lille teve o jogo sempre sob controlo.

Além de José Fonte, alinharam o irmão do central, Rui Fonte (o ponta-de-lança foi substituído pelo brasileiro Luiz Araújo, aos 71’), e o médio Xeka. Outro português, o central Edgar Ié, não chegou a sair do banco.

Com esta vitória, o Lille reforçou o segundo lugar, com 13 pontos, a dois do líder Paris Saint-Germain, que se desloca no domingo ao terreno do Rennes, e com mais três do que o Marselha, terceiro classificado, com 10 pontos, e que tem uma difícil missão na visita a Lyon.

O Nantes segue no 17.º posto, o primeiro acima da “linha de água”, com cinco pontos.

