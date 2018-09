Jonas volta aos convocados para o Benfica-Desp. Aves

A 5.ª jornada da Liga portuguesa acarreta uma boa notícia para os adeptos do Benfica, antes mesmo do embate com o Desportivo das Aves, no domingo (18h30, BTV). Depois de um longo período de paragem, Jonas, o melhor marcador do campeonato na época passada, com 34 golos, estreia-se numa convocatória na presente temporada, com o intuito de ajudar a equipa a manter-se no topo da classificação.

Ainda antes de ser divulgada a convocatória, Rui Vitória, em plena sala de imprensa do Estádio da Luz, confirmou o regresso do brasileiro. Mas quando lhe perguntaram se estará em condições para alinhar 90 minutos, o treinador do Benfica foi mais vago. "Se está convocado, é porque entra nos parâmetros que são bons para estar em competição. Tem vindo a progredir, entendemos que seria o momento para ser chamado. Está parado há algum tempo, portanto, se estamos à espera de rendimento máximo, teremos de esperar mais um pouco. Mas está em condições de ser chamado e amanhã logo veremos".

A ausência prolongada de Jonas, que teve uma vez mais de debelar uma lombalgia, chegou a tornar-se ainda mais dramática porque, nos últimos encontros a nível doméstico, também Castillo e Ferreyra estavam indisponíveis. Seferovic avançou, então, para a titularidade e deu indicadores positivos, com um golo e uma assistência na Madeira. Com a concorrência a morder-lhe os calcanhares, o suíço corre agora um risco maior de perder o lugar no "onze".

Nesse sentido, a hipótese de um regresso ao 4x4x2 torna-se mais viável nesta altura? "Não sou treinador de estar agarrado a um sistema. Estou agarrado a um conjunto de conceitos que nos levam a todo o lado, independentemente do sistema. Os jogadores sabem qual é a nossa filosofia. Podemos estar a jogar desta forma, mas se tivermos de alterar formas alteraremos, procurando sempre que as dinâmicas não se percam", respondeu Rui Vitória, que em 2018-19 tem sido fiel ao 4x3x3.

Quanto ao Desp. Aves, o último classificado da Liga a par do Belenenses SAD, apenas com um ponto somado, o técnico do Benfica mostra-se cauteloso: "É um jogo que vamos ter contra um adversário recheado de bons jogadores, com muita experiência, muita maturidade, que já jogaram muitas vezes no Estádio da Luz. Têm um treinador muito experiente também, uma equipa que se defende bem e que depois aproveita bem as saídas para o ataque através das alas", desfiou.

