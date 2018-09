Hóquei: Portugal termina no pódio o Europeu de sub-20

Terminou com um triunfo a prestação portuguesa no Campeonato da Europa de hóquei em patins, em sub-20. No encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, Portugal venceu a Alemanha por 7-2 e garantiu um lugar no pódio. Uma espécie de prémio de consolação, depois de ter falhado a presença na final, em Viana do Castelo.

Um golo de livre directo, de Tomás Pereira, foi o melhor que a selecção nacional conseguiu no primeiro tempo, chegando ao intervalo com uma vantagem magra diante de um adversário que já tinha vencido na fase de grupos, por 8-0.

No segundo tempo, os alemães ainda empataram, mas Portugal reagiu e disparou para um triunfo por números mais confortáveis, graças aos golos de João Lima (dois), Gonçalo Neto (dois), novamente Tomás Pereira e António Trabulo.

Na final, Espanha e Itália discutem, ainda na noite deste sábado, o título europeu, sucedendo a Portugal no palmarés da competição.

