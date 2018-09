Belenenses é campeão nacional de râguebi

O Belenenses sagrou-se neste sábado campeão nacional de râguebi após derrotar no Campo A do Estádio Nacional, no Jamor, a Agronomia, por 17-9. Num jogo competitivo, mas com pouca qualidade, os “azuis” acabaram por justificar o triunfo.

Títulos nacionais CDUL - 20

Direito - 11

Benfica - 9

Belenenses - 7

Cascais - 6

Académica - 4

Técnico - 2

Agronomia -1

Quase um ano depois do início da época 2017-18, a final do CN1, que chegou a ser cancelada após os incidentes registados na meia-final da prova entre Agronomia e Direito, acabou mesmo por realizar-se e o Belenenses, que tinha visto o título ser-lhe atribuído na secretaria, acabou mesmo por ser campeão.

Num jogo onde típico de início de época, com muitos erros de ambos os lados, a partida foi equilibrada e a indefinição sobre o vencedor manteve-se quase até ao fim, mas um ensaio de David Wallis na parte final acabou com as dúvidas e confirmou a vitórias dos “azuis”, por 17-9.

Agronomia: 1 – Gustavo Duarte, 2 – João Moreira, 3 – Giorgi Turabelidze, 4 – Fernando Almeida, 5 - Rebelo de Andrade 6 - Pedro Herédia 7 – António Duarte, 8 – Tomás Gonçalves, 9 – Gonçalo Prazeres, 10 – José Rodrigues (3+3+3), 11 – Bernardo Campelo, 12 – Vasco Ribeiro, 13 – João Lima, 14 – António Cortes, 15 – Manuel Murteira.

Belenenses: 1 – Anthony Kent, 2 – Joe Pickett, 3 – Hugo Valente, 4 – José Bonneville, 5 – Salvador Cunha, 6 – Tomás Sequeira, 7 – David Wallis (5), 8 – Sebastião Cunha, 9 – Duarte Azevedo, 10 – Diogo Miranda, 11 – Tiago Fernandes, 12 – Vasco Poppe, 13 – Rodrigo Freudenthal, 25 – Rodrigo Marta, 15 – João Freudenthal (3+3+3+3).

