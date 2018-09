Bayern prolonga arranque perfeito e agonia do Schalke

Depois de uma jornada europeia que ditou o confronto com duas equipas portuguesas (FC Porto e Benfica), Schalke 04 e Bayern Munique mediram forças na 4.ª jornada da Bundesliga e o campeão alemão levou a melhor. Em Gelsenkirchen, os bávaros venceram por 0-2 e mantiveram um arranque imaculado na prova, com quatro triunfos e a liderança isolada.

O triunfo sobre o Benfica no Estádio da Luz, a meio da semana, confirmou o bom momento do Bayern, que desta vez começou o encontro com Renato Sanches no banco. Foi de lá que o internacional português viu James Rodríguez inaugurar o marcador, aos 8', ficando o resultado fechado a meio do segundo tempo, quando Lewandowski marcou, de grande penalidade.

Foi o quarto desaire em outros tantos jogos para o Schalke, que na Liga dos Campeões registou um empate diante do FC Porto. A equipa orientada por Domenico Tedesco é última classificada, correndo o risco de ficar isolada nessa condição, caso o Bayer Leverkusen pontue no domingo, frente ao Mainz.

