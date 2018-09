FC Porto assume liderança em noite de parca inspiração

O FC Porto passou no teste diante do V. Setúbal na 5.ª jornada, assumindo o comando provisório da Liga, mesmo sem uma nota capaz de reforçar a ideia de evolução e crescimento avançada pelo treinador portista, que terá saído mais satisfeito com o resultado (0-2) do que com a exibição no Estádio do Bonfim.

Sérgio Conceição bem tentara sensibilizar Lito Vidigal, ao elogiar o treinador do V. Setúbal, ilibando-o antecipadamente de qualquer tipo de manobra capaz de ferir o espírito e fair-play do jogo ou de pura e simplesmente boicotar o tempo útil. Indiferente, Lito Vidigal montou um dispositivo com três centrais e um meio-campo reforçado, formando um bloco compacto.

A estratégia sadina cortava todos os caminhos e tolhia os movimentos de um “dragão” que se apresentou sem alterações relativamente ao embate da Liga dos Campeões e em que o primeiro a tentar libertar-se do colete-de-forças com relativo êxito foi o brasileiro Otávio. Apesar das restrições, o FC Porto criava embaraços defensivos na área setubalense, onde ao fim do primeiro quarto de hora tudo se tornou mais simples para o campeão nacional: Marega trocou os papéis com Maxi Pereira, criando condições para a entrada triunfal de Aboubakar, que se limitou a empurrar para o fundo das redes (17’). O camaronês chegava ao topo da lista de melhores marcadores, com o quarto golo na Liga, relançando os dados de uma partida que exigia uma postura mais atrevida do Vitória.

Positivo/Negativo Positivo Sérgio Oliveira Entrada providencial, com um ligeiro toque de Midas, transformando à segunda tentativa o que o “dragão” parecia longe de sonhar. O livre a 40 metros da baliza simplificou tudo para os portistas.

Positivo Hildeberto Disponibilidade física e mental, associada a uma louvável capacidade de sacrifício. Foi dos poucos a manter a defesa do FC Porto permanentemente em sentido, mesmo sem dispor de grandes ocasiões para levar mais longe as intenções ofensivas. Negativo Joel Pereira Sem grandes oportunidades para poder brilhar, acabou por manchar a noite com uma abordagem deficiente ao livre de Sérgio Oliveira, cerceando a esperança do Vitória.

Curiosamente, a diferença mínima não afectou o posicionamento da equipa da casa, que manteve todos os jogadores na expectativa, com a esperança de poder anular a desvantagem numa transição rápida. Já sem a urgência de quem precisa de marcar a todo o custo, os portistas aceitaram as regras e passaram a circular a bola, também na convicção de que um segundo golo abriria em definitivo o jogo.

Desse diálogo de surdos nada resultou, com o V. Setúbal a aparecer com relativo perigo um par de vezes na zona de influência de Felipe e Militão, e com os centrais a resolverem os problemas até ao reinício da partida, quando Valdo colocou a bola dentro da baliza de Casillas. A segunda parte revelou uma segunda intenção dos vitorianos, que aos 49’ viram o golo do avançado estreante ser invalidado pelo VAR. Valdo controlou a bola com o braço, aproveitando um ressalto em Militão para bater o guarda-redes, mas a infracção foi sancionada, poupando o FC Porto a nova dose de ansiedade.

Ficou, contudo, o aviso. Mas também a noção de que o Vitória só tinha a ganhar se se dedicasse a pressionar um adversário com anticorpos nesta matéria, especialmente depois da reviravolta operada pelo outro Vitória, no Dragão. Atento ao resvalar da equipa, Sérgio Conceição trocou a subtileza de Otávio pelo pragmatismo de Sérgio Oliveira, que por pouco não simplificava a tarefa portista, desperdiçando uma situação soberana após triangulação com Marega. Mas Sérgio Oliveira estava destinado a desatar um nó que contou com a cumplicidade do guarda-redes vitoriano: Vasco Fernandes travou André Pereira em falta e Sérgio Oliveira tentou a sorte num livre a uns bons 40 metros da baliza, deixando Joel Pereira muito mal visto na fotografia (0-2).

A pouco mais de dez minutos do desfecho, Lito Vidigal assumia o risco com a entrada de Zequinha. Mas numa noite em que não abundaram os remates, acabou por ser o FC Porto a surgir, com naturalidade, em condições de escrever o último capítulo, com Corona a poupar Joel Pereira a novo golpe, falhando por pouco a última oportunidade de um encontro em que os portistas voltaram a estar distantes do nível preconizado pelo técnico, acabando por conseguir apenas um controlo precário de um duelo em que nunca mostraram capacidade para aniquilar a réstia de ambição sadina.

