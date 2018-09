Administração de Serralves em silêncio sobre demissão de João Ribas

A administração da Fundação de Serralves mantém o mais absoluto silêncio sobre o pedido de demissão que ao princípio da noite de sexta-feira lhe foi enviado por João Ribas, o director do museu de arte contemporânea da instituição, na sequência de desentendimentos graves acerca das limitações impostas ao acesso dos visitantes a imagens de "carácter eventualmente chocante" incluídas na retrospectiva Robert Mapplethorpe: Pictures, que o próprio comissariou. A interdição de uma parte da exposição a menores de 18 anos e a exclusão forçada de algumas obras levaram João Ribas a considerar que "já não tinha condições para continuar à frente da instituição".

A notícia, avançada pelo PÚBLICO em primeira mão, não mereceu até ao momento qualquer comentário daquele órgão, presidido desde 2015 por Ana Pinho. A administração limitou-se a reiterar, pelas 13h deste sábado, a garantia de que "não retirou nenhuma obra" e de que "todas" as 159 imagens de Robert Mapplethorpe incluídas na exposição foram "escolhidas pelo curador". Num comunicado enviado às redacções, a administração sublinha ainda, contrariando declarações de João Ribas feitas ao PÚBLICO ainda antes da inauguração da retrospectiva, que "desde o início" estava previsto que "as obras de cariz sexual explícito" fossem instaladas "numa zona com acesso restrito": "Dado o teor de várias das obras expostas e sendo Serralves uma instituição visitada anualmente por quase um milhão de pessoas de todas as origens, idades e nacionalidades, incluindo milhares de crianças e centenas de escolas, a Fundação considerou que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor", lê-se no referido comunicado.

João Ribas, que também permanece incomunicável, tendo reservado para mais tarde um esclarecimento detalhado das razões por trás da sua decisão, já não participou esta manhã na visita guiada à exposição que deveria conduzir com o presidente da Fundação Robert Mapplethorpe. Em declarações aos jornalistas no final da visita, Michael Ward Stout mostrou-se "chocado" com a demissão do director do Museu de Serralves, que asumiu as funções há menos de oito meses, considerando "egoísta" e "pouco profissional" o timing da decisão. Michael Ward Stout disse também ter sido informado pela administração de que a decisão de retirar certas imagens da exposição fora do próprio director artístico e não do órgão presidido por Ana Pinho: "Não sei por que é que o João retirou as fotografias, não faz sentido nenhum."

PUB

PUB

PUB

"Puritanismo"

Entretanto, está a circular na Internet uma carta aberta dirigida a Ana Pinho, em que os signatários (eram já cerca de 200, entre os quais se contam o artista João Pedro Vale e o cineasta João Pedro Rodrigues, protestam contra a “censura” da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, patente na exclusão de 20 trabalhos do conjunto inicialmente previsto pelo comissário e director João Ribas e na interdição da entrada de menores de 18 anos em certos espaços da exposição.

A carta lembra a Ana Pinho que foi precisamente explorando os temas do erotismo, do sexo e da sexualidade que Mapplethorpe, sempre disposto a experimentar tendo a fotografia como meio e linguagem, se tornou uma figura canónica da arte americana da segunda metade do século XX.

PUB

Evocando as duas grandes exposições recentes da obra de Mapplethorpe em Los Angeles, os signatários lamentam que a obra do artista volte a ser “censurada” à semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos nas décadas de 80 e 90, durante as chamadas “guerras culturais” promovidas por políticos conservadores, com o senador republicano Jesse Helms à cabeça. “É com tristeza que continuamos a ver o seu trabalho ser censurado por instituições como Serralves com base em critérios que, suspeitamos, são puramente morais.”

A carta aberta defende ainda que “decisões executivas destinadas a censurar” nada contribuem para o “debate legítimo” em torno das fronteiras da arte e da pornografia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Vivemos numa época de profunda incerteza política com a emergência de um populismo de direita, do ultranacionalismo e de ameaças às liberdades artísticas e académicas. Neste contexto, é profundamente triste que a Fundação de Serralves tenha perdido a oportunidade de manter os valores que deviam sustentá-la enquanto casa de cultura, pensamento e liberdade e tenha escolhido sucumbir ao puritanismo moral e ao conservadorismo social”, conclui a carta.

Entre os artistas e curadores que já manifestaram o seu repúdio pelo sucedido no Museu de Serralves está o fotógrafo português Daniel Blaufuks, que deveria conduzir uma visita à exposição do artista norte-americano em Novembro, mas decidiu agora não o fazer. "Por considerar absolutamente inaceitável as noticiadas restrições na exposição de Robert Mapplethorpe, venho por este meio cancelar a visita guiada", escreveu nas suas páginas das redes sociais Facebook e Instagram.

Ao semanário Expresso, Blaufuks mostrou-se surpreso com a atitude do museu, sobretudo depois de o curador ter dito já que a exposição não teria zonas interditas. Lembrando em seguida que na quinta-feira à noite houve uma visita guiada durante a inauguração feita pelo próprio João Ribas, o fotógrafo questionou-se ainda por que nada foi então dito e por que razão o comissário e director do museu esperou até ao dia seguinte para anunciar que se demitia.

PUB