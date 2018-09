A cantora-compositora angolana Aline Frazão tem um novo álbum, Dentro da Chuva, e vem apresentá-lo esta sexta-feira à redacção do jornal PÚBLICO, no dia em que é capa do suplemento Ipsílon, naquela que foi a sua primeira entrevista de reflexão sobre as gravações efectuadas no Rio de Janeiro. Como nos seus trabalhos anteriores, trata-se de uma obra onde se inspira em famílias estilísticas diversas (semba angolano, bossa nova brasileira, morna cabo-verdiana ou jazz, folk e soul), mas onde a sua vocação de cantautora é muito mais vincada, com uma sonoridade descarnada, espaçosa e minimalista, fazendo sobressair a sua voz aveludada, as palavras poéticas e um leque vasto de emoções. No auditório do PÚBLICO iremos vê-la e ouvi-la tal como se apresenta no seu novo disco: música para voz, violão e palavras. Entrevista com Vítor Belanciano. Vai ser bonito.