Outono começa domingo com temperaturas perto dos 40 graus

O Outono começa no domingo com temperaturas acima dos 30ºC. Os termómetros poderão rondar os 40º nas regiões da Beira Baixa, Alentejo e Vale do Tejo, segundo Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O equinócio de Outono ocorre às 2h54 de 23 de Setembro, dando início a uma nova estação que se prolongará até às 22h23 de 21 Dezembro, quando começa o Inverno.

Para já, o Outono vai começar com temperaturas bastante elevadas para esta altura do ano, segundo o meteorologista Ricardo Tavares. "Para os próximos dias vai haver alguma alteração. Vamos ter uma subida de temperatura já no sábado, com algum significado, entre 2º a 4º das máximas, o que já levou o IPMA a emitir aviso amarelo de tempo quente", disse. Este aviso amarelo para sábado e domingo aplica-se aos distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa e Beja.

"Estes distritos já têm aviso amarelo e é provável que, à medida que nos aproximamos do fim-de-semana, o IPMA os estenda a mais distritos. No domingo e na segunda-feira vamos ter novas subidas da temperatura máxima", indicou. De acordo com Ricardo Tavares, as temperaturas vão subir até segunda-feira e a partir de terça-feira começam a descer gradualmente.

"Segunda-feira prevê-se que seja o dia mais quente com máximas a aproximarem-se dos 40º no interior do Alentejo, Vale do Tejo e na Beira Baixa [entre os 35º e os 40º]. De resto em todo o território vão estar valores acima dos 30º. Uma situação de tempo quente nesta altura do ano", disse.

Ricardo Tavares explicou que "esta não é uma situação anormal", mas as temperaturas "estão bastante acima da média para esta altura do ano".

