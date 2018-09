Morreu militar dos Comandos no quartel da Carregueira

Um militar dos Comandos morreu, nesta sexta-feira, no quartel da Carregueira, devido a um "ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo", conforme se lê no comunicado do exército.

O mesmo comunicado acrescenta que foram "accionados os procedimentos de emergência médica" e que se está a averiguar o sucedido.

PUB

O Exército lamenta a morte do militar e acrescenta que a família já foi notificada, tendo sido disponibilizado apoio psicológico.

PUB

PUB