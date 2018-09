Decisão sobre descentralização do Infarmed nas mãos do Parlamento

A decisão sobre a descentralização do Infarmed para o Porto vai depender da decisão de uma comissão na Assembleia da República que vai acompanhar os processos de descentralização dos serviços públicos. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro da Saúde, no Parlamento.

Chamado à comissão parlamentar de saúde pelo PCP, para falar sobre a situação actual do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Adalberto Campos Fernandes foi questionado pelos vários partidos sobre a mudança do Infarmed para o Porto, anunciada há quase um ano.

Adalberto Campos Fernandes lembrou que foi criado um grupo de trabalho para avaliar a possível transferência, “um trabalho importante sobre o qual tomámos decisões”. Mas referiu que durante este período o “contexto político mudou”, ao abrir “o diálogo nacional sobre a importância da descentralização dos serviços públicos”.

“A Assembleia da República está em condições, neste momento, de criar uma comissão que vai acompanhar as decisões ou recomendações de descentralização. Considerámos que não fazia sentido extrair o Infarmed deste processo”, afirmou o ministro, remetendo a decisão assim para o Parlamento.

João Cravinho preside a esta comissão que ainda não tomou posse. A comissão irá funcionar durante um ano e as conclusões só deverão ser conhecidas perto das eleições legislativas, pelo que o Governo já assumiu que só na próxima legislatura poderão ser concretizadas.

O anúncio da intenção da mudança foi feito em Novembro do ano passado pelo ministro da Saúde e apanhou o conselho directivo e os funcionários do Infarmed de surpresa. Durante este tempo, a comissão de trabalhadores realizou mais do que um inquérito aos funcionários que nunca se mostraram disponíveis para sair de Lisboa.

A presidente do conselho directivo do Infarmed, Maria do Céu Machado, já alertou para o risco que a saída de grande parte dos trabalhadores poderá ter no funcionamento da autoridade do medicamento, considerando que poderá haver perigo para a saúde pública.

