Tendência do CDS junta Assunção Cristas e Manuel Monteiro

A actual presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, e o antigo líder Manuel Monteiro vão juntar-se na mesma sala, no dia 20 de Outubro, em Lisboa, num encontro da tendência "Esperança em Movimento" (TEM).

Esta tendência, liderada por Abel Matos Santos, organiza um evento intitulado "Pensar Portugal 2018" para a qual convidou Manuel Monteiro, para falar sobre Portugal e o Mundo, imediatamente antes da sessão de encerramento para a qual foi convidada a presidente do partido. Fonte do gabinete da líder centrista disse à Lusa que, em princípio e à distância de um mês, Assunção Cristas estará presente.

Manuel Monteiro foi líder do CDS entre 1992 e 1998, e saiu para fundar o Partido da Nova Democracia, em 2003, entretanto extinto. O seu regresso ao partido fundado por Adriano Moreira é defendido abertamente pelo dirigente Abel Matos Santos, da TEM.

Em Março de 2017, o próprio Monteiro admitiu um eventual regresso ao CDS, numa entrevista à Antena 1. "Não conheço bem Manuel Monteiro. Cruzei-me com ele uma vez. Saiu por sua vontade do CDS, criou um outro partido concorrendo contra o CDS", comentou, então, Assunção Cristas no Expresso. Mas disse mais: "Essas histórias tocam em pessoas, levantam dificuldades, trazem ao de cima mágoas... Há tempo para tudo e certamente teremos tempo para que essas questões possam vir a ser amadurecidas e ultrapassadas. O que eu não quereria era colocar pessoas que estão muito próximas de mim numa situação desconfortável".

Para o encontro de 20 de Outubro, em Lisboa, foram convidadas várias personalidades, entre elas os economistas João Ferreira do Amaral, para falar sobre a economia e o euro, e Nuno Garoupa, para abordar o tema da justiça e corrupção.

Outros oradores serão o professor de Direito Paulo Otero (para falar sobre a direita e o Estado Social), Brandão Ferreira (para intervir sobre as Forças Armadas) e Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular.

