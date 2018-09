Fernando Negrão pede, “de uma vez por todas”, clarificação do mandato único na PGR

Fernando Negrão pede a clarificação, “de uma vez por todas”, da questão da renovação de mandato na Procuradoria-Geral da República (PGR). A declaração do líder parlamentar do PSD surge após o anúncio da designação de Lucília Gago para o lugar até agora ocupado por Joana Marques Vidal.

Em entrevista à TSF, Negrão assinala que “a Constituição é hoje clara porque admite a renovação de mandato”. Questionado sobre uma revisão constitucional em torno desta questão, adiantou que o PSD está “disponível” para a discussão, “mas com uma amplitude muito maior que esta”.

PUB

O PÚBLICO noticiou esta sexta-feira a decisão do Governo, acordada com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de não reconduzir Joana Marques Vidal, nomeando para o lugar a magistrada Lucília Gago. Fernando Negrão é da opinião que Joana Marques Vidal abandona o cargo depois de deixar “uma marca indelével no Ministério Público” e que Lucília Gago, que classifica como uma profissional “prestigiada”, lhe seguirá a forma de actuação “para não desestabilizar o Ministério Público”.

PUB

Também à TSF, o constitucionalista Bacelar Vasconcelos, deputado do PS, assinalou que, ainda que a Constituição não proíba a recondução na PGR, não tem sido essa a prática seguida. Os três últimos procuradores-gerais cumpriram mandatos únicos, recordou. Para Bacelar de Vasconcelos, a não recondução de Joana Marques Vidal é prova de que o Governo soube “resistir às pressões e tentativas de condicionamento”.

O PCP não se pronuncia sobre as mudanças na PGR, "mantendo a sua recusa de pessoalização da nomeação para o cargo", lê-se em nota enviada à imprensa. "O que se exige e se espera de quem ocupa o cargo é a garantia do melhoramento do trabalho desenvolvido", defendem os comunistas.

PUB