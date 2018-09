“As pessoas passam e as instituições ficam”, diz Presidente

Foi mais uma despedida que um normal encerramento de um evento. Marcelo Rebelo de Sousa e Joana Marques Vidal aproveitaram o encerramento de uma conferência internacional sobre o futuro do combate à corrupção para os agradecimentos de final de mandato. Mas também para apontar para o futuro, ambos no sentido da confiança de que o rumo impresso ao Ministério Público nos últimos anos se vai manter.

“As pessoas passam e as instituições ficam”, disse o Presidente da República, lá dentro e aos jornalistas, a par dos elogios feitos ao trabalho da procuradora-geral da República cessante – a quem já garantiu uma condecoração pelo trabalho feito. Mas considera que o essencial agora “é garantir que a linha seguida nos últimos anos prossegue no futuro” e que o debate do estatuto do Ministério Público no Parlamento sirva para garantir mais meios para o combate à criminalidade económica.

Pela sua parte, o chefe de Estado promete ficar “atento”. E espera que a actuação futura do Ministério Público sirva para “retirar ilusões a quem as tenha de que a sucessão normal em democracia de um titular de um cargo ao serviço de uma mesma linha pode significar mudança de rumo nos valores e princípios essenciais ou ter consequências na circunstância A, B, C ou D”. “Se alguém conta com isso, o Presidente da República estará atento para que fique claro que a linha correcta é o combate à corrupção, não é a transigência para com ela”, afirmou.

Sobre as críticas feitas por Passos Coelho, recusou-se a comentar. Mas já respondeu sobre a transparência do processo: “Pela primeira vez, o Presidente explicitou as razões por que nomeou, pela primeira vez o Governo explicitou as razões por que propôs e se juntou o curriculum vitae da nova procuradora. Eu fá-lo-ia sempre, é o que faço sobre as leis, é o meu estilo”.

No encerramento da conferência, Joana Marques Vidal desdobrou-se em agradecimentos, em especial aos magistrados do MP: “Num quadro de dificuldades, os magistrados conseguiram manter-se fiéis aos seus princípios e acções. Os resultados obtidos são só o início e têm que ser aprofundados. Todos esperamos que no futuro sejam ainda melhores”. No auditório da Torre do Tombo com algumas dezenas de magistrados, acabou aplaudida de pé.

