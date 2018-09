Num hotel obscuro e decadente, porcos de figura humana estão sentados à mesa a devorar um banquete gerado por uma máquina que os alimenta incessantemente. Os outros, os gatos, rodeiam a mesa para conseguirem comer as migalhas que sobram. Quando a máquina deixa de funcionar e a comida desaparece, inicia-se uma sangrenta luta pelas sobras, que acabará por mudar — ou talvez não — o sistema vigente. O filme chama-se Dinner for Few e é de Nassos Vakalis, vencedor de um Emmy, que já trabalhou em alguns dos maiores estúdios de animação de Hollywood, como a Warner Bros ou a DreamWorks. Apresenta-se como uma alegoria ao sistema político e económico das sociedades modernas, em especial da crise dos países da Europa do Sul, que afectou particularmente a Grécia — o país do realizador.

A curta-metragem de dez minutos foi lançada em 2014 e já foi galardoada com 78 prémios em vários festivais de cinema — inclusive em Portugal, na edição de 2016 do CinEuphoria. No início do ano foi disponibilizada gratuitamente no Vimeo e agora foi seleccionada pela equipa de curadoria do site para o canal Staff Picks.