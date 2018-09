Entre 2004 e 2010, Martin Parr e a sua esposa Susie passaram as suas férias nas várias regiões e ilhas que compõem a Escócia – no perímetro continental e nos arquipélagos Órcades, Shetland e ilhas Barra, Lewis e Islay; pelo caminho, o famoso fotógrafo da Magnum registou vários encontros com caixas de correio tipicamente escocesas.

“Quando se está no meio de nenhures, rodeado de uma paisagem sombria sob condições atmosféricas adversas, estas pequenas caixas de correio proporcionam um estranho conforto, pois são um sinal de que em redor há outras pessoas, de que a vida segue o seu curso, e que se está ligado ao resto do mundo”, escreveu Susie Parr no prefácio do fotolivro Remote Scottish Postboxes, editado pela RRB Photobooks.

O comunicado que a editora dirigiu ao P3 refere que o fotolivro representa, na carreia de Martin Parr, a sua primeira grande contribuição para a Fotografia de Paisagem. “Estes marcos da civilização, vermelhos e isolados, adquirem uma personalidade própria quando retratados sobre a solitária paisagem escocesa”, justifica. O fotolivro contém 88 páginas e um mapa onde estão assinaladas, com as respectivas coordenadas geográficas, todas as caixas postais fotografadas.