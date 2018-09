May exige respeito e desafia a UE a propor alternativas à sua proposta para o “Brexit”

Na ressaca do chumbo dos restantes chefes de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia à sua proposta para a saída do Reino Unido, Theresa May veio esta sexta-feira “exigir respeito” e desafiar Bruxelas a avançar com alternativas. A primeira-ministra britânica assumiu o impasse nas negociações e reafirmou que o seu Governo está a preparar o país para um cenário de divórcio sem acordo.

“Não é aceitável que simplesmente se rejeitem as propostas de uma das partes sem haver uma explicação detalhada ou qualquer contraproposta. Por isso agora precisamos de ouvir da parte da UE quais são os verdadeiros problemas, quais são as suas alternativas e como podemos discuti-las”, defendeu a líder do Governo conservador, numa declaração a partir do N.º 10 de Downing Street. “Sem isso não podemos progredir nas negociações”, acrescentou.

Os líderes europeus reunidos nos últimos dois dias em Salzburgo (Áustria) rejeitaram o chamado “plano Chequers”, por entenderem que a sua proposta para a relação futura entre o Reino Unido e o bloco comunitário pode pôr em risco a solidez do mercado único – Londres pretende um acordo de livre comércio de bens agrícolas e industriais.

Os 27 exigiram à primeira-ministra uma mudança de planos, particularmente em matéria de comércio e no que toca à fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Mas esta sexta-feira Theresa May voltou a rejeitar liminarmente a hipótese de manutenção da Irlanda do Norte no mercado único e na união aduaneira depois do “Brexit”, em nome da integridade territorial do Reino Unido.

A primeira-ministra garantiu ainda que não vai “inverter no resultado do referendo” de 2016, nem vai “dividir o país”. Nesse sentido, reafirmou, o Governo “deve e vai continuar a trabalhar” para preparar os britânicos para um “no deal”.

