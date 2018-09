Algarve aprova taxa turística e espera arrecadar 20 milhões

As câmaras algarvias aprovaram nesta sexta-feira a criação de uma taxa turística, de 1,5 euros por dormida até ao máximo de sete dias. Com esta medida, aprovada na reunião da Comunidade Intermunicipal do Algarve- Amal, os municípios estimam ter um acréscimo de receitas no valor de 20 milhões por ano.

O destino a dar ao dinheiro ainda não está definido no concreto. O documento que serviu de base à deliberação define apenas princípios gerais. “Importa agora definir alguns termos e condições-base, transversais a todos os municípios, e cada um deve transpor e adaptar à sua realidade”. A aplicação da taxa vai ficar dependente da votação que se vai seguir em cada um das câmaras, tendo a Amal definido que “preferencialmente” deverá entrar em vigor no próximo ano. Na época baixa, entre Outubro e Março, não é aplicada a taxa.

O presidente da Amal, Jorge Botelho, propôs que a estrutura intermunicipal fique com um fundo de 10% da receita, a aplicar em projectos de âmbito regional. A manutenção da Via Algarviana foi dada como exemplo. O resto do dinheiro virá a ser aplicado por cada um dos 16 municípios. A câmara de Silves, CDU, votou contra mas comprometeu-se a comparticipar num eventual fundo regional com receitas do município. A câmara de Vila Real de Stº António, PSD, absteve-se, mas anunciou que por imposição da desequilibrada situação financeira em que se encontra - dependente do Fundo de Apoio Municipal – vai aplicar a taxa turística, que já tinha aprovado, ainda este ano.

