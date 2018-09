Sete ideias para sair esta semana

Vespas raianas

Moura

De 21 a 23 de Setembro

Moura enche-se de vespas. De todo o país, chegam amantes da famosa motorizada italiana, com as suas versões mais ou menos tradicionais, mais ou menos equipadas, mais ou menos viajadas, para participar na 21.ª edição do Iberovespa. Depois de se terem concentrado, no ano passado, em São Pedro do Sul, apanham agora boleia da iniciativa do Vespa Clube de Lisboa para rumar à cidade alentejana que se ergue entre o Guadiana e a fronteira. À espera dos vespoturistas estão passeios pela região, visitas ao património (castelo, ermidas, mouraria, Torre do Relógio...), convívio nas piscinas municipais e, claro, festas vespistas, sempre com a rota alimentada pela riqueza da gastronomia local.

Horário: sexta às 18h; sábado e domingo, às 8h.

Inscrições a 65€ (mais informações aqui)

Em Sintra, sê "báquico"

Sintra - Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas

De 21 a 23 de Setembro

Entrar em jogos tradicionais, aprender latim a brincar, fazer penteados romanos, testar saberes sobre o antigo império, lembrar mitos, provar garum (molho de peixe) vindo de Tróia, andar de toga, conhecer a arquitectura (cortesia do Museu de Lisboa - Teatro Romano)... Em duas palavras: Festival Romano. Preparado pelo Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, pela Câmara Municipal de Sintra e pela Câmara dos Ofícios (companhia responsável, por exemplo, pela Feira Setecentista de Queluz), é habitado por artífices e artistas que recriam o quotidiano e os afazeres da época. Abre também portas de tabernae que servem petiscos, pão, doces (excepto chocolate, que seria anacrónico), cerveja e vinho. Tudo em nome do tema, In Vino Veritas, e em honra de Baco. É a ele que é dedicado o "cortejo báquico" que remata cada dia (às 20h), a culminar numa cerimónia de oferendas para não enfurecer o deus do vinho e dos excessos.

Horário: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 22h.

Entrada livre

Ajardinados pelo clima

Ponte de Lima

Até 31 de Outubro

Entre flores e relva, estruturas e lagos, uma dúzia de jardins premiados aguardam visita na vila que se tornou capital da arte de bem jardinar – ou de a reinterpretar criativamente. Ao 14.º Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima chegaram 46 projectos desafiados pelo tema deste ano, O Clima nos Jardins. O júri escolheu 11, o público elegeu outro e a autarquia encarregou-se de os transformar em realidade. O passeio faz-se, entre outros, pela Antropia dos portugueses Eduardo Moura e José Torres, a verticalidade do Círculo Verde italiano e as Atitudes (In)Conscientes vindas da Argentina (em estreia no festival), sem esquecer Novaterra - Descobrindo Um Novo Mundo, do espanhol José Souto, que regressa por ter sido a favorita dos visitantes em 2017.

Horário: segunda, das 13h30 às 19h (em Outubro, até às 18h); terça a sexta, das 10h às 12h e das 13h30 às 19h (em Outubro, até às 18h); sábado e domingo, das 10h às 19h (em Outubro, até às 18h).

Bilhetes a 1€; grátis para crianças com menos de 12 anos

FOMe com vontade de comer

Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel e Tavira

Até 29 de Setembro

Un Elefante con Hambre (Um Elefante com Fome) vai estar nesta terça-feira em Faro. Trazido pelo argentino Gustavo "Tuti" Núñez, é uma das peças do FOMe - Festival de Objectos e Marionetas, que este ano se expande para lá da capital algarvia (sede da organizadora Acta - A Companhia de Teatro do Algarve) e alcança seis concelhos. Adicionou ainda Outros Comeres ao título, como sugestão de fio condutor, explícito ou não: se a história de Tuti se debruça sobre a fome de criar, os britânicos Helenandjohn põem Janet na cozinha, enquanto a Radar 360 participa com uma abordagem ao consumismo chamada Os Transportadores. O festival está na rua desde dia 14, mas ainda há tempo de ver, numa ou mais cidades, uma fartura de espectáculos como Punch and Judy do inglês Clive Chandler, Pelos Cabelos do Teatro de Marionetas do Porto ou o Circo de Madeira dos checos Karromato, bem como a exposição Manipulações Ilustradas, de Rui Sousa, as oficinas de construção e manipulação e, no encerramento, a música festiva da Kumpania Algazarra.

Programa completo aqui.

Grátis a 5€

Beast a Leste

Porto - Cinema Trindade, Passos Manuel, Casa das Artes e outros locais

De 26 a 30 de Setembro

O Leste Europeu volta a ter honras de protagonista no Beast - Festival Internacional de Cinema. Depois de uma edição inaugural dedicada à Polónia, regressa com foco apontado à produção recente ucraniana. Exemplo disso é o filme de abertura: Vulcão, primeira (e já premiada) longa-metragem de ficção de Roman Bondarchuk, sobre um rapaz da cidade que se abriga numa aldeia remota onde a vida corre desprendida de estrutura e aparentemente sem sentido. Da Ucrânia vem também a jovem realizadora Kateryna Gornostai, para acompanhar a projecção de três obras suas e conversar com o público. A este juntam-se outros 20 países, representados em cerca de 90 filmes em vários formatos, na sua maioria em estreia. O programa completa-se com masterclasses, workshops, concertos e o Beast Kids, um segmento especial para crianças.

Bilhetes a 4€ (sessão) e 50€ (passe geral); entrada gratuita para masterclasses, Beast Kids e festas.

Da stand-up ao rooftop

Lisboa - Teatro e Cinema Capitólio

De 27 a 29 de Setembro

"Espera o inesperado" é o lema do Famous Fest. Nascido do Famous Humour Fest, só perdeu o humor do nome, porque as gargalhadas mantêm-se como parte previsível do cardápio. Para começar a oitava edição, mostra, nesta quinta-feira, como Miguel Esteves Cardoso e Bruno Nogueira Fugiram de Casa de Seus Pais para conversarem na televisão e, mais recentemente, também em palco. Na noite de sexta, entram em cena o humor negro de Rui Sinel de Cordes e o solo Eu Comigo Mesmo, de Rafael Portugal, que conhecemos da Porta dos Fundos. Gregório Duvivier, seu parceiro no colectivo brasileiro, chega no sábado para improvisar com César Mourão e Filipe Melo A Minha Vida Dava Um Filme (Ruim), abrindo alas ao cruzamento das veias cómicas de Pedro Teixeira da Mota, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos. Isto em palco. No rooftop – anteriormente conhecido como terraço – há mais stand-up, bem como jazz ao vivo para fechar cada serão.

Horário: quinta, às 22h; sexta e sábado, às 21h30.

Bilhetes a 18€ (espectáculo) e 60€ (passe)

Vá pelo seu património

Todo o país

De 28 a 30 de Setembro

Partilhar Memórias é o objectivo das Jornadas Europeias do Património em 2018, na edição em que se associam ao Ano Europeu do Património Cultural. Em Portugal, mais de 600 entidades públicas e privadas fazem propostas que vão muito para além das visitas gratuitas. Bragança convida a conhecer o Museu do Abade de Baçal com alguém que ali trabalhou e viveu. No Porto, há visita nocturna ao património dos Clérigos, Festa do Outono em Serralves e um workshop de cinema de animação no Museu Nacional de Soares dos Reis. No Entroncamento, o fenómeno a acompanhar é um festival steampunk no Museu Nacional Ferroviário. Alcobaça leva música ao mosteiro, promove o Fórum das ONG do Património na Biblioteca Municipal e faz uma visita dramatizada ao lagar de Moleanos. Em Lisboa, o Panteão Nacional conta a sua história às crianças através de um livro gigante, enquanto a GNR vai ao Palácio de São Bento conduzir passeios equestres e o Museu da Farmácia sai à Baixa com um roteiro pedonal pelas farmácias históricas. Em Lagoa, sobe-se ao Farol de Alfanzina. Loulé monta um (Ins)tendal fotográfico. No Funchal, conta-se a história do Palácio de São Lourenço. Em Ponta Delgada, o Núcleo Museológico dos Fenais da Luz ensina a fazer bonecas de folha de milho. São apenas algumas entre as mais de 1200 actividades previstas. Encontre a mais perto de si – ou um bom motivo para uma jornada pelo país em família – aqui.

Acesso gratuito à maioria das iniciativas

