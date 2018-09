Lisbon Food Week regressa com rotas gastronómicas e mesas recheadas

Prefere a experiência de um restaurante de fine dining ou um bom prato desde que acompanhado por uma boa cerveja? Um cozido, uma cabidela, uma mariscada, bacalhau ou a comida tradicional do Douro? E se for carne, carne, carne? A terceira edição da Lisbon Food Week decorre de 1 a 10 de Outubro, com quatro rotas, vários debates gastronómicos e 11 refeições temáticas.

A primeira acontece logo no dia 2: os chefs Diogo Quintas e Flávio Morganti vão confeccionar um jantar a quatro mãos inteiramente dedicado ao “reino da carne”. No dia seguinte, é Henrique Sá Pessoa quem abre as portas do seu atelier para um jantar especial – evento que se repetirá no dia 9. É também no dia 3 que decorre a primeira “mesa recheada”: uma mariscada confeccionada por Rodrigo Castelo n’O Mariscador.

PUB

Os pratos voltam a encher-se na noite seguinte, desta vez com uma cabidela feita por Vítor Adão, acompanhado pelo músico e cozinheiro Miguel Gameiro, na Cozinha Popular da Mouraria. A última "mesa recheada" acontece no dia 6: promete-se "bacalhau para todos", confeccionado por Vítor Sobral, na Tasca da Esquina.

PUB

Isto se tivermos em conta os nomes que dividem a programação, porque comida é coisa que não há-de faltar. Para o almoço de dia 5 está agendado um “cozido de Portugal por Nuno Diniz”, com Nuno Barros, Paulo Amado e José Silva. No fim-de-semana, é a gastronomia regional do restaurante Toca da Raposa, de Ervedosa do Douro, que desce até Lisboa, com menus especiais de almoço e jantar no Chapitô à Mesa.

No dia 9, o jantar promete ter “raiz e contemporaneidade” como tema principal, com Hugo Brito e Inês Diniz a desenhar uma refeição inspirada n’A música a gostar dela própria. A fechar o evento, há mais carne no assador, com uma segunda edição do jantar "Esta carne que eu amo". É na Sala de Corte, liderada pelo chef Luís Gaspar.

A organização propõe ainda quatro roteiros por restaurantes lisboetas: pelos espaços de alguns dos chefs presentes no Congresso dos Cozinheiros, pelos restaurantes com “o melhor bife de Lisboa”, por aqueles onde é possível acompanhar o prato com cerveja e pelos preferidos dos utilizadores da plataforma premium da Zomato.

Além das refeições ao longo da semana e meia em que decorre o evento, o Lisbon Food Week integra sessões para pensar as diferentes facetas da gastronomia. A pastelaria sobe à conversa no dia 4, com Virgílio Gomes, Paulina Mata, Francisco Siopa e Pedro Cruz Gomes (moderador). No dia 8, Fortunato da Câmara, Pedro Cardoso, Suzana Barros e Luís Antunes (moderador) debatem sobre “os restaurantes clássicos em Lisboa”. O dia seguinte é entregue a “mulheres com tomates” – na Second Home vão ouvir-se histórias de uma “geração que pegou no negócio da mãe, que se inspirou numa tia ou nas memórias da avó para fazer o que faz hoje”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E, a lançar o mote para o resto da semana, o Congresso dos Cozinheiros vai reunir 39 conceituados chefs nacionais e internacionais na LX Factory nos dias 1 e 2 de Outubro, para um programa de palestras individuais, apresentações de projectos, entrevistas e um debate, dedicado à relação entre os media e a gastronomia (Inês Matos Andrade modera a conversa entre Alexandra Prado Coelho, jornalista do PÚBLICO, o chef Hugo Brito, do restaurante Boi Cavalo, Ângela Marques, jornalista da Sábado, e Gonçalo Castel-Branco, do The Presidential Train).

Entre os cozinheiros presentes contam-se nomes como Alexandre Silva, António Galapito, Ljubomir Stanisic, José Avillez, João Rodrigues, Rodrigo Castelo, Vasco Coelho Santos, Nuno Mendes, Alberto Landgraf (Oteque, Brasil) e Andoni Aduriz (Mugaritz, Espanha), que está a desenvolver um projecto da Basque Foundation for Science com Daniel Innerarity.

Além das dezenas de apresentações em palco, vários chefs estarão num armazém contíguo a cozinhar ao vivo, onde "será possível provar tudo o que será criado", garante a organização. Durante o congresso, estará igualmente patente uma exposição retrospectiva da revista Inter Magazine, com trabalhos de artistas e fotógrafos como Humberto Mouco, Tamara Alves e Destroy Trash. Criado a pensar nos profissionais do sector, o Congresso dos Cozinheiros está também aberto ao público. A entrada custa 50€ por dia.

PUB