A televisão começa a despedir-se de Anthony Bourdain

Quando o chef e apresentador de televisão morreu, em Junho, tinha deixado apenas um episódio completo da 12.ª temporada de Anthony Bourdain – Parts Unknown (Anthony Bourdain: Viagem ao Desconhecido, em Portugal?). É esse episódio que será transmitido este domingo pela CNN, o último a incluir a narração inconfundível do norte-americano.

Trata-se de uma viagem ao Quénia, escolha do comediante W. Kamau Bell, que acompanhou Bourdain ao longo do itinerário pela cultura e gastronomia daquele país africano.

“Tenho de admitir uma sensação estranha e desagradável de 'já fui, já fiz'”, há-de confessar a voz de Bourdain uma última vez. “Não me fica bem, eu sei, mas existe uma curiosidade maliciosa escondida nalguma parte do meu cérebro, que morre de vontade de ver como o Kamau vai lidar com o calor, com o picante, com a multidão, com a correria esmagadora de um mundo totalmente novo.” Bourdain ainda, no estilo franco e despretensioso que o caracterizou. Era a primeira vez que o comediante Bell, apresentador do programa United Shades of America, igualmente transmitido pela CNN, estava em África.

O episódio, que vai passar no canal norte-americano este domingo (23 de Setembro), será o primeiro dos sete que compõem a última temporada de Anthony Bourdain – Parts Unknown. Haverá mais quatro episódios guiados por Bourdain: na região espanhola das Astúrias, na Indonésia, no “longínquo Oeste” do Texas e num bairro de Nova Iorque.

Entre eles, vão ser transmitidos dois episódios especiais. O primeiro sobre o impacto que “a perspectiva e a voz única” de Bourdain tiveram “no mundo da gastronomia, das viagens e da cultura” e sobre como o chef e apresentador acabou por “reinventar a forma como as audiências assistiam a programas televisivos e como se envolviam intima e activamente no mundo que as rodeava”. No segundo episódio especial, penúltimo na temporada, a equipa do programa recorda os melhores e piores momentos das gravações e das relações com Bourdain.

Para a despedida, Bourdain regressa a Lower East Side, uma “viagem pessoal pelo antigo bairro boémio de Nova Iorque, onde [o apresentador] se encontra, partilha refeições e reflecte com pioneiros do universo da música, do cinema e da arte”, cujo “impacto cultural colectivo nos anos 70 e 80 se manteve ao longo das décadas”. Neste adeus inesperado a Bourdain, que se suicidou num quarto de hotel em Estrasburgo, onde se encontrava a gravar um episódio para a série televisiva, juntam-se nomes como Richard Hell, Deborah Harry, Chris Stein, Lydia Lunch, Fab 5 Freddy, Danny Fields, Amos Poe, Jim Jarmusch, Kembra Pfahler, John Lurie, Clayton Patterson e Harley Flanagan.

Em Portugal, é ainda a penúltima temporada que chega aos ecrãs, transmitida pela 24Kitchen a partir de 8 de Outubro, com oito episódios filmados em Virgínia Ocidental (EUA), Uruguai, Terra Nova (Canadá), Arménia, Hong Kong, Berlim (Alemanha), Luisiana (EUA) e Butão.

Para 2019, é esperada a chegada aos cinemas do documentário que a CNN está a produzir sobre o cozinheiro e apresentador.

